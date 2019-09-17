郭董不選總統 王金平：我走我該走的路

2019-09-17 17:06

〔記者蘇孟娟／台中報導〕鴻海集創辦人郭台銘拋出不選總統震撼彈後，前立法院長王金平今天下午拜會台中市長盧秀燕，被問及未赴中選會領表登記參選，未來總統參選路如何走？王金平說，「我走我該走的路。」至於是否因此成為國民黨將團結期待轉放他身上，及要如何因應？王金平則說，「大家繼續看嘛。」

在郭台銘宣布棄選後，王金平到台中市拜會盧秀燕，敏感時機，引發關注與聯想，王金平說，今天到台中市府拜會，主要有幫各縣市做市政規劃建議，他認為，台中可以做更大的進步，所以也提供7項重要的規劃建議，「這個規劃案很早以前就規劃好了」，但是剛好跟市長約定今天這個時間，所以今天來跟她做一個簡報，給她做一個參考。

王金平之前曾提及，自己參選與否跟著因緣走，被問到盧秀燕是不也是他的因緣之一？王金平說，「看大家怎麼解讀跟感受」。

盧秀燕比雙方預定見面時間遲到15分鐘，對兩人在此敏感時機碰面，她說，她跟王院長在立院共事6屆，有深厚情誼，王院長關心市政，之前剛好要出國參訪，回國後約今天碰面，感謝大家給建言，都很歡迎。

王金平說，他很早以前就把整個國政白皮書做好了，另有地方政府的規劃，這些不會因為郭董不選而有改變，他也已跟新北市、宜蘭縣約好，會一個縣市一個縣市會去跟他們做簡報，希望中央跟地方建立夥伴關係的概念，從法令上來講，中央跟地方是一個垂直的，從夥伴關係來講就是等於水平的，這樣子大家一起合作、交流，這樣子整個我們的建設體系才能夠活暢。

被問及這是否意味參選總統大選的路還要繼續走下去嗎？王金平說，沒有跟這個有絕對關係，他在中央這麼久了，能幫忙地方做一些規劃，未來跟國政連結在一起，這是好事情。

至於今天沒去領表登記，接下來要該怎麼做？王金平則說，「我走我該走的路」；但郭台銘棄選總統之後，各界可能將國民黨團結期待轉放他身上，屆時如何因應？王金平說，「大家繼續看嘛」。

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