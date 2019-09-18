第三勢力下一步 王：我走我該走的路

2019-09-18

〔記者林良昇、蘇孟娟、陳柔蓁、陳璟民／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘拋出不選總統震撼彈後，「郭柯王聯盟」的下一步引發外界關切。前立法院長王金平昨拜訪台中市長盧秀燕時說，「我走我該走的路」；台北市長柯文哲強調自己無意參選下屆總統，尊重郭的決定並維持合作關係，自己組黨進軍國會要扮演關鍵少數。

郭辦：與王柯兩人仍是朋友

至於郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤則表示，「三人是朋友，這個層面上沒聯盟這件事，但朋友怎麼演變，要看情勢變化」。

郭台銘宣布不選總統後，昨日王金平未領表登記連署，上午先跟郭台銘碰面後，下午趕到台中市拜會盧秀燕，兩人閉門密談一個半小時才結束。

盧秀燕會後說，兩人是六屆立委同事，碰面話匣子一開就聊不完，王特地帶來「市政寶典」，沒有敏感話題。王金平說，他很早就把國政白皮書做好了，到各縣市提供建言，他已跟新北市、宜蘭縣約好，會一個縣市接一個縣市去簡報，希望中央跟地方建立夥伴關係。

王金平表示，他前晚十點接到郭告知不參加連署，昨早也到郭家去聊，郭的心情平靜，他理解與尊重，「我們一樣都很合作」；是否繼郭之後成國民黨團結整合對象？王說，「大家繼續看嘛」。

王金平在稍早受訪時也透露，郭有志於政治的參與，會在立委選舉上有所著墨，而他自己是否參選到底，則隨因緣走。未來是否與親民黨合作，披上橘袍參選？王金平指以後的事以後再說，他與親民黨主席宋楚瑜「大家都是好朋友」。

柯文哲昨天上午受訪先發表六分鐘聲明，三大重點包括他從頭到尾無意參選下屆總統；其次強調尊重郭的決定及雙方維持合作關係；最後說他組黨進軍國會要扮演關鍵少數。

柯：組黨進國會扮關鍵少數

柯文哲表示，國會布局還是用影子內閣的概念，會提滿卅四席不分區立委，能夠當選的就進入國會當立委，後半段的就進入國會當助理、辦公室主任，也是培養下一代的政治人才。

郭幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤昨被問到郭會去幫忙台灣民眾黨嗎？劉宥彤說，「董事長始終是中華民國最強外掛，他現在無黨無派，對理念能相同、能實現的事，都會支持、幫忙。」郭陣營會推薦不分區立委人選給民眾黨嗎？劉說，沒有這方面的訊息。

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