台灣基進再派年輕戰將 「丟書K馬」的顏銘緯挑戰賴士葆

2019-09-18 11:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣基進再派年輕戰挑戰立委，2014年向當時總統馬英九丟擲《被出賣的台灣》一書的顏銘緯，將挑戰台北市第八選區的賴士葆。

台灣基進今天表示，將推派年僅23歲的前發言人顏銘緯，征戰台北市第八選區（文山、古亭）立委選舉，正面對決藍營賴士葆。這是繼陳柏惟挑戰台中顏家、洪正登陸金門後，台灣基進第三位挑戰艱困選區的戰將。

台灣基進主席陳奕齊表示，文山區長期被視為本土派的艱困選區，但越是艱困的地方，就更加需要年輕人帶來改變，顏銘緯雖年僅23歲，已經是台灣青年世代中優秀的政治工作者之一。

顏銘緯自18歲起，已屢次擔任過選戰要角，去年九合一大選，顏銘緯就是大高雄區的競選總幹事，全黨在高雄的市議員選戰，包括陳柏惟在內，都是由顏銘緯一手操盤與規劃。

對於將在藍營鐵倉對決賴士葆，顏銘緯表示，不會因為文山區是艱困選區就退縮，沒有所謂的「艱困」選區，因為真正「艱困」的只有台灣的處境。去年九合一大選後，台灣人才知道中國共產黨已能掌握影響台灣政治議程，習近平也不忌諱喊出「一國兩制台灣方案」，再加上香港仍未停息的反送中運動，在在讓台灣人面臨濃厚的「亡國感」。

顏銘緯指出，青年世代的任務，就是不能讓得來不易的民主自由，斷送在自己這代。台灣的民主，是過去無數的前輩用汗水和鮮血打拼出來，是台灣最值得守護的資產。

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