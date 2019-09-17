願榮光回大港 3黨同批「韓國瑜為首的文化浩劫」

2019-09-17 11:12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕大港開唱傳因政治介入而停辦，三黨代表今天在高雄簽訂《願榮光回大港-「光復高雄・文藝復興」認同書》，批評在韓國瑜主政下，「高雄正面臨一個以韓國瑜為首的文化浩劫」，訴求罷免韓國瑜，拯救被破壞的高雄藝文。

民進黨高雄市議員鄭孟洳、高閔琳說，大港開唱是高雄人的驕傲，也是許多高雄人的青春歲月，更是「高雄價值」的呈現，如此代表性的藝文活動，韓國瑜團隊以補助金額過高去調查，這只是個藉口，實際上是認為大港開唱政治不正確而打壓。

她們說「高雄正面臨一個以韓國瑜為首的文化浩劫」，先射箭再畫靶，抹黑一個個高雄在地藝文品牌，刻意塑造成貪腐的形象，只為了做政治批鬥，接著置入跟高雄完全無連結的活動，例如金銀河、光頭節，製造個人崇拜。

鄭孟洳痛批，以韓國瑜團隊為首的文化浩劫，正在摧毀真正擁有高雄價值的文化品牌，韓市府為了選舉操作，對一個參與人數逐年成長，甚至可以吸引7成非高雄本地的遊客，能帶來實際經濟效益的金雞母「大港開唱」的抹黑打壓，葬送了高雄人的驕傲。

時代力量高雄市議員黃捷指出，向主辦單位了解後得知，一群對於高雄有滿腔熱血的音樂人及策展人，被政治追殺而心灰意冷，才選擇離開，「他們的心寒，遠大於實際的補助款，」「他們在意的是，為什麼韓國瑜市府只因為政治的不同，就要追殺這樣的音樂活動？」

黃捷批說，韓國瑜的文化政策掛蛋，只說高雄要靠觀光、要發大財，對高雄的文化發展有任何實質建樹嗎？她呼籲韓市府要正視高雄過去的文化脈絡，不要只想辦一些單次性的活動，甚至把春吶搞成政治人物唱「讀你」。

台灣基進組織部主任李雨蓁表示，韓國瑜就任9個月以來，高雄的文化質感遭逢重大打擊，具有指標意義的大港開唱被迫停辦，上任後也取消首次移師棧庫群的高雄燈節，在沒有市府宣傳支援下，棧五庫後繼無力、暫且關閉。

台灣基進身為高雄在地政黨，將在罷免韓國瑜市長後，致力於恢復並提升高雄的藝文活動水準。

台灣基進高雄黨部主委李欣翰解釋，要達到文藝復興、產業轉型的願景，首先就要罷免對高雄藝文產業造成最大傷害的韓國瑜，讓高雄重回正軌，「高雄人要的不是直銷大師，更不是小丑嘉年華，而是政治人物攜手市民，踏實努力掌握屬於高雄人的未來」。

三黨代表並簽訂《願榮光回大港-「光復高雄・文藝復興」認同書》，訴求罷免韓國瑜，拯救被破壞的高雄藝文發展現狀，將共同推動高雄藝文產業發展相關政綱，打造產業多元、青年回流的藝文高雄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法