邦交風暴》傳索羅門將驅逐我大使 外交部：無此跡象

2019-09-16 14:05

〔記者呂伊萱／台北報導〕外傳索羅門政府準備驅逐台灣大使，外交部今回應表示，目前並無任何跡象顯示索羅門群島政府擬驅逐我駐使。對於索媒報導我政府匯款給索國議員換取支持，外交部也澄清並無此事，「純屬惡意謠言」。

索羅門「島嶼太陽報」（Island Sun）今引用匿名消息報導指出，索羅門政府準備驅逐（expel）台灣駐索羅門大使，政府的藉口是台灣駐索羅門大使廖文哲在干預索羅門內政。該報導也提及我政府匯款給幾位索國議員以換取支持。

外交部今對此回應表示，經我駐館向各方瞭解，目前「並無任何跡象」顯示索羅門群島政府擬驅逐我駐使。外交部說，值此索國政府檢討台索邦誼之際，我駐使夙夜匪懈，積極爭取各方支持，強化兩國關係，為職所當為，「絕非干預內政」。

另關於外傳中國擬提供在台灣的96名獎學金學生全額獎學金，外交部說，索國在台就學學生，在台索邦交正常情況下，將持續受到兩國雙邊合作機制保障；至於報載有關中國提供的任何承諾，外交部不作評論。

同時外交部也補充，就我方與索國學生接觸了解，索國學生喜歡台灣自由開放與友善的就學環境，對索國政府試圖外交轉向的操作感到憤怒不解。

此外，報載台灣政府以金錢換取支持台灣一事，外交部同時澄清「純屬惡意謠言」，且目的在打擊台索關係。

外交部說明，我國基於國際合作發展法，秉持透明、良治與可問責性等原則，且依當地政府、國會議員與民間團體的實際需求，進行相關援助計畫，絕不與中國進行惡性金錢外交競逐，目前在既有的合作機制下，規劃增加鄉村建設發展、潔淨能源、農業、獎學金以及婦女貸款等計畫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法