索羅門最大省省長開砲：該變的是領導態度而不是邦交

2019-09-16 12:56

〔即時新聞／綜合報導〕太平洋友邦索羅門群島政府擬近期與中國建交，與我斷交，引發各界關注，在其國內也有許多反彈，除索國國會外交委員會主席肯尼羅瑞（Peter Kenilorea）批評外，索羅門最大省馬萊塔省（Malaita Province）省長怒批政府，該換的是總理態度，而不是邦交國。

馬萊塔省省長斥政府無能 是國家發展不力的主因

據《索羅門星報》（Solomon Stars）報導，馬萊塔省省長蘇達尼（Daniel Suidani）在接受採訪時，針對政府擬與中國建交一事頗為不滿，蘇達尼認為，為了獲得更多外援及機會而改變外交政策是一個藉口，「資金與機會從來都不是索羅門的問題」，他痛批，糟糕的領導階層才是阻礙像台灣這種傳統援助人士向農民提供資金的罪魁禍首。

蘇達尼指出，過去30年來，台灣提供包含索國鄉村發展基金（在索國稱Constituency Development Fund，CDF）與其他形式的金援，如果政府能充分利用，索羅門將有太平洋地區最好的基礎建設，他認為索羅門發展不力的原因不是資金不夠而是領導能力不足。

馬萊塔省長：台灣一直是索羅門忠誠的朋友

蘇達尼呼籲，現在索羅門需要領導人改變態度，積極治國，並與台灣保持真正的傳統夥伴關係，而不是改變邦交，轉與中國建交並不會為國家解決問題，「相反的，對於領導無能的國家來說，情況只會更糟。」

「馬萊塔與台灣多年來一直保持緊密的聯繫」，蘇達尼強調：「沒有任何理由可以讓馬萊塔撤回對台灣的認同，轉而支持中國」，他表示，維持與台灣的邦交並非是迎合個人或部分團體的最佳利益，而是台灣多年來一直是索羅門忠誠的朋友。

馬萊塔省是索羅門群島西部的一個省，主島為馬萊塔島，是索羅門人口最多的省分，相較於馬萊塔省，西部省（Western Province）與瓜達爾卡納爾省（Guadalcanal Province）則表態支持與中國建交。

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