邦交風暴》徐斯儉率團抵索羅門 群眾持「向中國說不」標語接機

2019-09-16 13:42

〔記者呂伊萱／台北報導〕我太平洋友邦索羅門群島恐與我斷交，外交部政次徐斯儉今（16）率團訪問索羅門，由索羅門外交部次長貝克（Collin Beck）接機，徐斯儉並受到索國民眾熱烈歡迎。接機群眾手持多面大旗，旗幟內容包括繪有台索國旗的「基督徒支持台灣」與「向中國說不」等標語。

索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）上週五召集內閣及民主進步執政聯盟（DCGA）黨團成員召開會議，聽取跨黨派小組有關邦交是否轉向中國的評估報告，惟未有結論；傳政壇核心成員今再次開會，盼在21日前做出（是否轉向）決定。今上午同時傳出索國政府有驅逐台灣大使的準備。

值此之際，外交部政次徐斯儉率領4人團，於當地時間今天4時許抵達索羅門進行訪問，將與索國討論雙邊關係現狀，我駐索國大使館並將召開記者會。

徐斯儉抵達時受到索國民眾熱烈歡迎，接機群眾手持多面大旗，旗幟內容包括繪有台索國旗的「基督徒支持台灣」與「向中國說不」等標語。

徐斯儉在接機儀式上感謝索羅門民眾對台灣的友誼，台索邦交達36年，關係穩定且堅實。

徐斯儉說，台灣技術團在索羅門推動多項計畫，包括醫療、農業發展等方面，幫助改善民眾生活。此行他將代表政府宣布新的援助計畫，希望和索國政府、人民一起合作，「我們對你們有信心，也希望你們對我們有信心」。

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