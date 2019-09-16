國家債務恐推向危險深淵 索國央行警告：與中國建交風險高

2019-09-16 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕索羅門群島與我國36年邦誼出現危機，索羅門政府正評估在近期與我國斷交，轉而與中國建交，今將召開特別核心會議，決定是否改變外交政策，傳出中國以5億美金利誘，不過索國中央銀行（CBSI）認為，轉向中國是高風險的行為，惟此報告並未列入專案小組的報告中。

與中國建交的3大風險

據《索羅門時報》（Solomon Times）報導，索羅門政府正評估改變外交策略，與我國斷交，轉而與中國建交，索國央行對此進行研究，在一篇名為〈評估轉向中國的潛在經濟影響〉中，列出3點風險，第1點是債務，目前索國債務佔GDP比例為10%，一旦蒂娜水電工程（Tina Hydro）動工，債務將增加到佔GDP達30%，而建議的債務佔GDP比上限為35%，一旦轉向中國，恐債務佔GDP比將超過45%以上，報告舉例南太平洋另一個島國巴布亞紐幾內亞，目前債務佔GDP比達36%，正努力為債務再融資。

第2點則是政府財政負擔，報告指出高債務將令政府大部分收入用於還債，影響政府基本運作；最後則是美國的反應，與中國建交，美國有可能凍結索國外匯存底，約有64%索國外匯在美；以上3點為風險評估矩陣（RAM）的高風險區域，政府需謹慎評估。

索國央行報告還顯示，若與台灣斷交，與台灣所簽訂的2023年太平洋運動會場館工程備忘錄將告吹，缺口將以中國貸款來彌補，但是報告中強調，台灣提供資金到位而非貸款。

台灣太平洋邦交國經濟成長率大於中國邦交國

最後報告強調，與台灣有邦交的太平洋島國經濟成長率高於與中國建交的國家，他們的債務也處於可以接受的水準，若政府決定中國建交，恐將國家債務推向危險的方向，債務壓力與違約的可能性高。

不過報導指出，索國央行這份示警並未列入專案小組的報告中，也不在會議中被拿出來討論。

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