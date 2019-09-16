反送中》指控台灣基進冒名募款 香港民權抗爭終止合作關係

2019-09-16 00:16

首次上稿 9/15 21:57

更新時間 9/16 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕台灣基進今（15）日被香港反送中組織「香港民權抗爭（HKCRA）」指控冒用名義公開募款，且事後還不肯坦白詳情，因此宣告終止雙方合作夥伴關係，由台灣基進在台登記的「香港民權支援協會」從此與「香港民權抗爭」沒有關係。

台灣基進方面，目前針對這項指控，尚未出面說明。

「香港民權抗爭」臉書粉專指出，近日獲悉社群網站「Telegram」有「香港民權支援協會」名義的募款文，需要各方幫助香港人「流亡」，但該協會是由「香港民權抗爭」與台灣基進共同經營，「香港民權抗爭」完全沒聽說過這回事，因此今天中午在臉書發文澄清沒有募款，呼籲民眾不要上當，不料該貼文卻遭莫名刪除。

「香港民權抗爭」表示，經查後發現，由於台灣基進相關人員持有臉書粉專權限，因此擅自將香港方張貼的文章刪除，詢問後才得知募款活動是由台灣基進單方面發起，完全沒有獲得香港方同意，就擅自使用支援反送中名義募集善款，且台灣基進在事件曝光後，拒絕交出已接收捐款的帳目紀錄，也不停止募款活動。

「香港民權抗爭」宣布，因上開事件必須與台灣基進終止合作，從此「香港民權抗爭」與台灣基進、在台設立的「香港民權支援協會」不再有關聯，也呼籲盜用「香港民權抗爭」之名，利用「香港流亡義士」來騙取資金的人們，請勿再做出「吃人血饅頭」、「發國難財」等小人卑劣的行為，這可能已經觸犯了香港及台灣兩地的法例，請有關人等及早懸崖勒馬。

「香港民權抗爭」臉書全文

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