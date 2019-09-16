反送中》香港組織控冒名募款？台灣基進：未取一分一毛

2019-09-16 00:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕香港反送中組織「香港民權抗爭（HKCRA）」今指控「台灣基進」冒用名義公開募款，宣告終止雙方合作夥伴關係；台灣基進黨秘書長陳信諭今透過臉書澄清，無償支援各種香港的抗爭者，從未拿取一分一毛或任何政治資本，一片好心、卻無法能從誤解中獲得諒解，深感遺憾。

台灣基進今（15）日被香港反送中組織「香港民權抗爭（HKCRA）」指控冒用名義公開募款，且事後還不肯坦白詳情，因此宣告終止雙方合作夥伴關係，由台灣基進在台登記的「香港民權支援協會」從此與「香港民權抗爭」沒有關係。

台灣基進黨秘書長陳信諭透過臉書說明，2016以來透過各種管道，無償支援各種香港的抗爭者，這些工作無法搬到檯面上，僅能私下進行，但從未於抗爭者身上拿取一分一毛、或任何政治資本。

陳信諭說明，今年透過中間人（香港人，化名A）介紹香港人楊先生來台（此組織窗口）協調雙方合作事務，雙方皆同意要成立NGO，名字即為「香港民權抗爭支援協會」。

陳信諭說，當天他也在場，並且可因募得款項運作資源，給予工作簽證，當時皆同意透過在台身分申請協會，並且使用黨主席陳奕齊之名，給予社會信任；試問有誰要從中「募得不當錢財」？會用黨主席之名嗎？誰這麼笨呢？

再者，由於楊先生沒良民證，為使他能夠安心，由陳奕齊主席盡全力協助他的留學簽，這都是不爭事實。

雙方談妥後，申請NGO工作進行完畢，並且完成法人化與募捐帳號設定，期間嘗試約楊先生進行後續工作相談，楊先生卻告知：「因要來台灣念書，所以不方便進行。」

此協會在台灣基進認知上即停擺，我們也正在找願意合作協助的香港友人，這點有幾位被詢問過的香港朋友可證實。

陳信諭透露，幾天前，幾位前線抗爭的香港義士（香港屠龍隊成員）來台，他們提出需求和急需協助內容，因近期台灣基進選舉開銷過大，實在無法負擔來台義士短期租房和支援性費用，抗爭義士得知有此NGO，便提出幫忙募款想法。

他強調，並非台灣基進主動向香港抗爭者募款，是香港前線抗爭之義士們的善舉，於此，一片好心卻無法能夠從誤解中獲得諒解，「我們深感遺憾」。

陳信諭指出，台灣基進進行香港抗爭救援工作至今數年，無償無得亦心安理得，不想張揚，是因牽涉到敏感的對中政治性問題。

但此後，將不再以一片好心，造成前線香港義士們的負擔。

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