忘了換草稿？柯P參拜 廟方也喊「台灣安全，人民有錢」

2019-09-15 11:47

〔記者歐素美／台中報導〕台北市長柯文哲今天到梧棲浩天宮參拜時，可能高雄市長韓國瑜昨天剛走，廟方主持上香儀式的人員，台詞一時未換，竟在上香祝禱時表示「台灣安全，人民有錢」，讓現場人員覺得很錯愕，廟方則笑稱，可能是主持人的心忘了換草稿。

台北市長柯文哲今天上午到台中市梧棲區朝元宮及浩天宮參拜，並與柯粉及廟方人員等合照，現場高喊「台灣擇柯文哲」、「最好的選擇柯文哲」、「醫者仁心柯文哲」，台中市議員尤碧鈴及陳廷秀也陪同參拜。

柯文哲先到朝元宮，隨後轉往浩天宮，參拜時，因高雄市長韓國瑜昨天才到浩天宮參拜，廟方人員主持上香儀式時，竟然喊出韓國瑜的競選口號「台灣安全，人民有錢」，讓現場人員錯愕，還有人忍不住笑場。

廟方隨後表示，主持人可能忘了換草稿，才會將韓國瑜的口號用在柯文哲身上；主持的黃源昌說，因是昨天的稿子改的，他臨時被通知來主持，沒想到稿子沒改到，才會出錯。

因浩天宮目前正施工重建，柯文哲今天特別到工地參觀，對廟方將斥資近十億元，在2700多坪的土地上興建廟中廟及香客大樓等表示嘖舌，笑稱廟中廟他看過很多，但這麼大面積的很少。

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