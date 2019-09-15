拜廟是衝著韓國瑜來？柯文哲：想太多

2019-09-15 11:24

〔記者歐素美／台中報導〕台北市長柯文哲今天到台中市梧棲朝元宮及浩天宮參拜，因高雄市長韓國瑜昨天才到浩天宮參拜，媒體質疑柯文哲此行是衝著韓國瑜而來？柯文哲則表示，「想太多了」。

柯文哲說，台灣小小的，特別是高鐵把台灣變成一日生活圈，總是會重複，行程都是很早以前就排的，沒有特別要跟誰，跟韓沒有關係，兩個禮拜前就排了。

媒體詢問郭台銘這兩天要宣布參選，有沒有給柯文哲什麼暗示？柯文哲說，選舉要有決心，順其自然，但是盡力而為，笑稱只收一盒月餅內有「為國為民、莫忘初衷」，沒有接獲什麼訊息，強調如果要幫助別人就不要給太大壓力。

最後兩天如何幫助郭台銘？柯文哲則說，「希望台灣有一個重開機的機會，不然從1994年，25年的時間台灣就在藍綠裡面打轉，我很不喜歡」。

媒體再問柯文哲「本週會公布第一波區域立委人選？」柯文哲表示，黨都還未正式成立，區域立委能公布的就先公布，不分區再慢慢處理，笑稱「今天來也可以談一談區域人選的問題」。

針對韓國瑜昨20分鐘拜一間廟，柯文哲說「也許他有他的規劃，要是我不會這樣排，拜完廟還沒跟人家講話就跑走了，與其這樣不如少一點」。

媒體詢問柯文哲會不會覺得「韓國瑜會贏的棋下到亂掉」？柯文哲則回應指出，心平氣和四個字講比較容易，要做到不太容易。

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