獨家》韓國瑜連跑21間宮廟信心爆棚 但最新賭盤卻狠打臉

2019-09-15 07:23

〔記者許國楨／台中報導〕韓國瑜昨天連跑21間宮廟，期待蓄積能量的心態非常明顯，首度與台中市長盧秀燕合體，更被認為是極具讓韓陣營信心爆棚的意義，但前天中秋夜開出最新賭盤，竟開出蔡英文大讓韓30萬票的盤口，顯示坊間似乎並不這麼認為。

儘管距離明年總統大選還有一段時間，但坊間已有組頭經營選舉賭盤，從先前開出藍綠陣營總統擬參選人的賭盤後，也順勢搭上時事，針對「郭董」是否參選到底話題開盤，以每注一萬元做標的接受下注。

但針對最主要的藍綠參選人，一般認為蔡英文雖有執政優勢和行政資源，但韓國瑜夾高雄市長勝選餘威，宣布參選總統時氣勢如虹，因此當時賭盤甚至開出韓讓蔡高達50萬票的賭盤，但隨著韓國瑜的聲勢逐漸下滑，賭盤也從韓讓蔡的30萬票，一路下修到10萬票。

到了上月中旬，韓國瑜因打麻將及追蹤器等事件始終說不清楚，坊間賭盤出現死亡交叉，開出互不相讓的PK對賭賭盤，而韓先前因為颱風等情況，連續2次取消台中行程，昨天連跑21間宮廟，期待蓄積能量的心態非常明顯，而首度與台中市長盧秀燕合體，更被認為是極具讓韓陣營信心爆棚的意義。

只是前天中秋夜開出的最新賭盤卻狠打臉，竟開出蔡英文大讓韓30萬的盤口，且兩邊都收，據了解，有賭客認為，最近韓在新北的大造勢加上一連串得罪馬英九及丁守中的失言及舉動，看好小英讓票實力，一口氣下注一百萬元。

但也有賭客認為在郭台銘退黨，一旦宣布參選的可能棄保效應下，小英不至於贏這麼多，因此下注韓的人也是大有人在，以投注1萬元為例，贏的人實拿9千5百元，輸的人就賠1萬，但組頭也是每天緊盯選情變化，隨時都在改變下注內容。

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