柯文哲酸總統蔡英文 也要她專心國政

2019-09-15 11:21

〔記者歐素美／台中報導〕台北市長柯文哲接受鳳凰衛視「石評大財經」專訪，批評總統蔡英文讓兩岸弄得太僵，總統府以柯文哲在縣市長滿意度的排名倒數第三，要柯「專心市政」，柯文哲今天到台中市梧棲朝元宮參拜時則回批蔡總統，「我也希望她專心國政就好」，質疑蔡拼選舉，花在國政的時間比他花在市政的時間少。

柯文哲接受鳳凰衛視專訪時，認為蔡英文將兩岸問題弄得太僵，對中國大小聲；總統府也回批柯文哲縣市政滿意度排名後面，要柯文哲專心市政。

媒體今天詢問柯文哲對此回應，柯文哲表示，「我也希望她（蔡英文）專心國政就好」，質疑蔡英文拼選舉，花在國政的時間比他花在市政的時間少。

針對專訪時使用Chineses說法，被某媒體解讀為「我們都是中國人」，柯文哲說，一個專訪從頭聽到尾就不會覺得有問題，撿其中一段這樣就沒辦法，台灣媒體還是個亂象，並點名「放言」，強調「為特殊政治目的成立一個媒體，不是很健康社會該有的現象」。

媒體再問「韓國瑜與蔡總統隔空互嗆，外界解讀是激化藍綠對抗，將來可邊緣化郭台銘」；柯文哲對此表示，「到現在為止，我最不喜歡就是藍綠雙方透過激化統獨或藍綠，很重要的一點是，如果你當選總統，你下一步想要怎樣？這是我比較想聽到的」。並認為台灣人民要檢討，因為人民不關心，所以他們（藍綠）也不認真的去說明這些問題。

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