民眾黨下週公布第一波立委提名人選

2019-09-14 23:52

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲創立台灣民眾黨，重大目標揮軍國會，其立委提名人選受矚目，民眾黨籌備處發言人陳思宇今晚表示，黨已有徵召、評選區域及不分區立委的辦法，「提名機制進行中」，下週會公布第一波人選名單。

坊間盛傳民眾黨立委布局，包括台北市政府副秘書長陳志銘可能辭職，排進不分區立委名單；新移民第二代、逢甲大學助理教授何景榮，可能投入台北市第三選區（中山、北松山）立委選舉；日前辭職的市府社會局機要秘書蔡宜芳，可能參選第七選區（信義、南松山）立委；曾任民進黨文山區主任的張幸松，自我推薦代表民眾黨角逐第八選區（文山、南中正）立委。

對此，陳思宇強調，「民眾黨的提名機制進行中」，下週會公布第一波人選，而民眾黨官網這一、兩天就會公開運作，申請入黨的程序、自薦或推薦立委人選的辦法、黨務宣傳事項等作業，都會在這個「雲端黨部」處理。

記者多次撥打陳志銘手機，鈴響未通，無從了解其意向；蔡宜芳日前受訪表達「不拒戰、不畏戰」態度，張幸松也證實向柯文哲自薦獲認同；何景榮13日一早陪同柯文哲到新北市中和烘爐地南山福德宮參拜，今天下午還到高雄市政府鳳山行政中心「贈書韓市長」，抗議高雄市長韓國瑜談人才議題時以「雞」形容新住民，動作積極明顯。

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