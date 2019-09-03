民眾黨相中補教名師呂捷？ 蔡壁如：是個人才

2019-09-03 16:33

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨布局2020立委選舉，在傳出有意派出「學姊」黃瀞瑩出戰士林北投後，今天又傳出高人氣的歷史補教名師呂捷，也在柯營的口袋名單中。對此，呂捷今天僅低調笑說，「這應該去問他啊（指柯陣營），怎麼會來問我？」未再多談。台北市政府顧問、民眾黨發起人蔡壁如則說，呂捷是個人才，也許可以找他聊聊看。

年僅不到40歲的呂捷，幾年前因幽默、創新的授課方式，在網路一夕爆紅，自評「魯蛇翻身」的他，常以自身經歷鼓勵學生，散播正向能量，深受年輕人歡迎。

在網路擁有高聲量的呂捷，時常在臉書評論時政，發表對教育議題的看法。今年6月郭台銘就曾找上他，合開直播節目，暢聊教改問題，交換政策意見，累積破百萬觀看數，反應熱烈。

對於傳出柯營有意延攬呂捷的消息，蔡壁如接到媒體詢問第一時間詫異地說，「呂捷？我知道啊，教歷史很幽默那位」，她說，她並未聽說相關消息，不過呂捷是個人才，現在既然有這樣的說法，可以考慮去找對方聊一聊。

呂捷笑稱，「這應該去問他，怎麼會來問我？」至於「是否已有所接觸？」「有沒有意願加入？」，他則以「要去上課了」為由，沒有進一步回應。

民眾黨發言人陳思宇表示，沒有聽說過相關訊息，但歡迎各界推薦人才。＃

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