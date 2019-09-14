傳北京金援索國5億美元 外交部：中國承諾華而不實

2019-09-14 13:48

〔記者彭琬馨／台北報導〕台索關係近日屢屢生波，媒體報導，索國總理蘇嘉瓦瑞有意在中國十一國慶前與中建交，北京涉外消息並透露，雙方於8月已談妥建交條件，中方欲以5億美元金援索國。外交部發言人歐江安今再度提醒，中國承諾華而不實，且過程不透明、無法問責、圖謀私利而非民眾受惠、品質低劣且不實用，最後極可能只有滿足少數不肖政客的私人利益，卻造成主權流失或債留後代，有識人士及負責任的政治人物不可不察。

我南太友邦索羅門近日頻頻傳出邦交不穩的訊息，索國跨黨派小組赴中國南太友邦考察、做成的調查報告並建議索國政府，應趕在中共十一國慶前與中建交，昨更有媒體報導，雙方已談妥5億美元金援的建交條件，中方並將比照台灣做法，組成醫療團與農技團赴索國，不過此醫療團隊卻遭披露，疑似是曾捲入黑心疫苗事件的吉林幫團隊。

外交部今表示，報導中所提到的多起項目，剛好印證上揭疑慮，也坐實中國以金錢滿足個別人士私慾、圖謀我國外交邦誼的本質，以及藉由其「一帶一路」等援助合作，落實中國的戰略掠奪目標及擴張性的控制野心。

外交部強調，報導中所提的內容也印證索國「跨黨派小組」報告中所作建議，證實該報告充斥扭曲、私利、誘惑及浮誇，相信其偏頗的論點無法取信索羅門群島廣大的民眾及有識政治人物。

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