索羅門議長出席外交午宴 與吳釗燮熱情互動

2019-08-07 20:58

〔記者呂伊萱／台北報導〕我太平洋友邦索羅門群島屢傳邦交不穩，索羅門議長歐提（Patteson Oti）現正率團訪台，今並出席外交午宴，與外長吳釗燮互動、握手，展現台索邦誼穩固；歐提也公開致詞感謝台灣成功籌辦「亞太國會議員聯合會」（APPU），強化亞太各國國會交流。

索羅門群島自今年春天起屢傳邦交不穩，中國近期更頻頻放話施壓索國轉向，「歡迎加入太平洋大家庭」。

即便如此，索羅門主流民意支持與台灣維持邦交，索國國會議長歐提（Patteson Oti）與外委會主席小肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Junior）更領銜組成8人議員團，特地來台參與APPU區域盛會，支持台索邦誼意涵不言自明。

APPU今閉幕後，外交部設宴歡送各國代表，出席代表包括索羅門、吉里巴斯、馬紹爾、諾魯及吐瓦魯等5國國會議長與帛琉國會副議長，以及日本、巴布亞紐幾內亞、美國關島、泰國、蒙古、印尼、澳洲與紐西蘭等國會議員及代表，加上多國駐台使節也與會，共計110位貴賓出席，氣氛熱絡。

吳釗燮在宴會致詞時說，台灣與各個理念相近國家共享自由開放理念價值，將持續捍衛得來不易的民主，並願意在國際上扮演可靠的永續發展合作夥伴。吳釗燮也說，台灣將呼應G20峰會所強調的大阪藍色海洋願景，持續與友邦及理念相近國家，透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）及APPU等平台，在海洋汙染、婦女賦權、公共衛生、數位經濟、災害防治等領域加強合作。

索羅門議長歐提致詞也時特別感謝台灣熱誠接待，並成功籌辦此次年會，增加各國國會的瞭解與交流。吳釗燮也與索羅門議長歐提握手致意，象徵台索邦誼長久穩固。

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