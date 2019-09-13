美出手助台鞏固邦交 彭斯聯合國大會將見索羅門總理

2019-09-13 11:55

〔中央社〕南太平洋友邦索羅門群島傳出與台灣的邦交可能生變，連帶損及美國區域利益。為協助台灣留住友邦，美國副總統彭斯將利用聯合國大會召開期間與索國總理蘇嘉瓦瑞會面。

台索邦交近來成為各界關注焦點。據中央社取得的索國跨黨派小組報告建議，索羅門政府計畫在9月中前與中國建交，趕在中國10月1日慶祝建國70週年前。

為協助台灣保住索羅門邦誼，美國駐駐巴布亞紐幾內亞、索羅門及萬那杜的大使艾伯特格雷（Catherine Ebert-Gray）日前利用與蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）會晤機會，表達美國支持索國與台灣的良好關係，也提到索國與中國建交可能面臨的挑戰。她稱台灣是索國的「絕佳夥伴」。

除了駐索國大使外，華府知情人士透露，美方將利用下週聯合國大會召開機會，安排彭斯（Mike Pence）與蘇嘉瓦瑞面對面會談。這場雙邊會談除了討論美國與索國的各項合作與增進雙邊關係外，彭斯也會利用機會當面遊說蘇嘉瓦瑞，表達美方強烈支持台索維持良好關係的立場。

不過，這名人士分析，現在傳出索國考慮在9月中與中國建交，可能是蘇嘉瓦瑞希望能趕在與彭斯會晤前，先讓台索斷交成為既定事實的作法。若是他與彭斯會晤前即已宣布外交轉向，彭斯將只能口頭表達美方立場，難以撼動這個結果。

台索邦交可能生變的消息曝光後，美方高度關切。美國國防部印太安全事務首席副助理部長海大衛（David Helvey）昨天在華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）年度論壇閉幕致詞被問及此事時就表示，保有外交夥伴能確保台灣不被孤立，也確保台灣與區域的和平與穩定。

前白宮國安會亞太事務資深主任、現任華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深副會長暨日本講座主任葛林（Michael Green）昨天也向媒體表示，若台索斷交，不僅損害台灣利益，也損及澳洲、紐西蘭、美國等國利益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法