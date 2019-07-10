邦交正向訊號！索羅門與台廠簽體育館工程MOU

2019-07-10 17:03

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今證實，索羅門總理蘇嘉瓦瑞昨（9）與台灣廠商互助營造簽訂工程備忘錄，指定承建2023年太平洋運動會場館。在台索邦誼屢傳不穩之際，是一正向訊號。

我國3月和太平洋友邦索羅門群島簽署合作備忘錄，將以商業性貸款方式，協助索羅門興建2023年太平洋運動會場館。索羅門社群昨傳出進一步消息指出，索國總理蘇嘉瓦瑞已與台灣廠商簽訂工程備忘錄。

外交部今天回應媒體詢問時證實，索羅門總理蘇嘉瓦瑞於總理辦公室，與互助營造就興建體育場簽訂工程備忘錄，意即索羅門政府正式指定我國廠商承建2023太平洋運動會主場館。

不過外交部仍未公開MOU內容與貸款金額等細節。我駐索羅門大使館明天則將與索羅門政府同步公開此訊息。

索羅門新政府成立後，與台邦交屢傳不穩，政府則設立跨黨派小組，盤點與台灣和中國的關係。外交部則多次重申和索羅門雙邊合作計畫均順暢進行，也強調和索羅門深化邦誼的理念和決心。

Youths Online Campaign臉書貼文：

索羅門總理蘇嘉瓦瑞（右二）昨（9）與台灣廠商互助營造簽訂工程備忘錄，指定承建2023年太平洋運動會場館。在台索邦誼屢傳不穩之際，是一正向訊號。（取自Youths Online Campaign臉書專頁）

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