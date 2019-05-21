台索邦交傳不穩 中方放話：不光是索羅門

2019-05-21 17:49

〔中央社〕索羅門群島日前傳出有意和台灣斷交，改與中國建交。中國外交部發言人陸慷今天回應，不光是索羅門，中國有意願和世界上所有國家在「一個中國」原則基礎上發展友好關係。

台索邦交日前傳出負面訊號，索羅門新總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）日前稱，正考慮和台灣斷交，改與中國建交。中國外交部下午舉行記者會，面對中央社提問，中方有無計畫或已打算和索羅門建交時，陸慷做上述表示。

陸慷在回應時指出，「不光是索羅門」，中國有這個意願和世界上所有國家在「一個中國」原則和符合國際關係基本準則的基礎上發展友好關係。

澳洲媒體「澳洲人報」（The Australian）日前報導，蘇嘉瓦瑞證實，確實有改與中國建交的想法，主張這樣的外交轉移對索羅門大有助益。報導還稱，索羅門雖是中華民國邦交國，但最大貿易夥伴卻是中國。

三立新聞網報導，澳洲廣播電台駐索羅門群島的記者Evan Wasuka於17日在推特轉發索羅門媒體報紙頭版，有2位最大省份國會議員要求蘇嘉瓦瑞在6個月內和中國建交。

外交部發言人李憲章19日表示，索羅門群島為內閣制民主憲政國家，國會共計50個議席。目前索國政壇，包含內閣在內的議員，支持台索關係者仍占多數，蘇嘉瓦瑞伉儷日前率領內閣成員，出席台灣海軍敦睦支隊艦上酒會即為明證。

另一台索邦交狀況的觀察點是，在第72屆世界衛生大會（WHA）揭幕前，世界衛生組織（WHO）已收到14個國家提案，要求將「邀請台灣作為觀察員參加WHA」列入議程，其中一個挺台灣的國家就是索羅門群島。

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