禿燕合體拜廟沒票房卻酸小英 信徒怒：這種話也說得出口？

2019-09-14 11:46

〔記者唐在馨／台中報導〕國民黨總總參選人韓國瑜今天早上跟台中市長盧秀燕第一場合體出現連廟埕都沒站滿人的情況，但他竟然說出：「蔡英文拜廟拜到沒人」的酸語，當場有信徒表示：這種話也說得出口？

而民進黨議員曾朝榮為此反批，韓國瑜是到廟裡造勢，結果造勢的「韓粉越來越少」，韓國瑜應該心知肚明自己票房下跌，只好靠亂打總統蔡英文來抬高自己。

韓國瑜因為先前颱風等情況，連續2次取消台中行程，今天連跑21間宮廟，期待蓄積能量的心態非常明顯，而今天早上9點半到台中北屯紫微宮特別安排和台中市長盧秀燕合體，被認為是極具意義的造勢地點。

未料，這場活動雖然是北屯在地立委沈智慧的主場，其他立委參選人包括黃馨慧、李中、顏寬恒等人都到場，但從頭到尾廟埕都沒有站滿人，甚至連韓國瑜致詞時，廣場中也有空間，不少支持者看到還在私下議論紛紛，覺得人不夠多。

未料，韓國瑜致詞時明明看到現場人未擠爆，竟然還去諷刺蔡英文「拜廟時都沒有人」，當場有不願具名的信徒在旁就私下表示：這種話也說得出口？

對此，民進黨市黨部前主委、議員曾朝榮表示，蔡英文總統到地方參拜，主要都是對地方廟宇的尊重，因此很少特別動員，主要是廟方代表或是陪同的支持者，至於韓國瑜的模式大家都很清楚，幾乎每場都靠「韓粉動員」，但就算韓粉動員也是人越來越少，韓國瑜是故意模糊焦點，也掩飾自己看到人潮不多的心虛。

據綠營人士表示，除了紫微宮外，其實第一站萬和宮也是韓粉來比較多，廣場也並沒有站滿。

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