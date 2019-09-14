譏小英拜廟都沒人 「燕禿合體」卻連廟埕都沒站滿⋯

2019-09-14 11:13

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今天到台中造勢，從早上8點半起要在不到12小時內連跑21間宮廟，從第3場西屯福壽宮就開始遲到約20分鐘，第4場北屯信仰中心之一的紫微宮也遲到，不同以往韓流旋風，這場與盧秀燕合體是提名後首場同框造勢，廟埕卻沒站滿人，韓談話時還譏諷總統蔡英文拜廟沒人，但畫面會說話，在他到場談話人潮最多時，也只有4分之3人潮。

潮流退潮了？韓國瑜原定9點35分到達紫微宮，廟埕約180坪僅一半人群，帶頭主持人還不斷高呼口號聚集人群，直到韓國瑜到場才出現人群，拜廟談話譏諷蔡英文「我都不好意思講，蔡英拜廟拜到沒人」，反觀「自己來拜，每個人眼睛炯炯有神，期待改變，充滿熱情。」

韓國瑜原本排定7月25日和8月20日來台中造勢，都因大雨或颱風取消，這次將上次安排11間宮廟，擴大到21間的鐵人行程，「沾醬油」旋風式行程也備受質疑，被外界認為不是會遲到就是取消行程，果然第3場就開始遲到，第4場安排媒體聯訪，也臨時取消，致辭後轉頭就走。

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