韓國瑜再嗆「做不好會自已罷免」 Wecare：恁爸等你的連署書

2019-09-14 11:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜中秋直播再嗆罷韓，「做不好，就自己罷免」、「這些人以為韓國瑜是小孬孬」；Wecare高雄發起人尹立今指出，眷村人的臉都被丟光，怎會出現這樣不守信諾的眷村小孬孬，並嗆韓國瑜「恁爸等你的連署書」，快自己寄過來，要不然他會親自過去收。

韓國瑜昨晚透過臉書直播祝賀大家中秋快樂，同時也對近來部分議題提出看法，談到罷免市長時，他認為就職還未滿一年、於法不合，罷免動作根本是政治算計。

他還嗆說，這些人以為韓國瑜是小孬孬，錯！我是開大門走大路，是頂天立地男子漢，你要罷免放馬過來，我自己會簽。

Wecare高雄尹立今對韓國瑜喊話說不用罷免自己，辭職信趕快寫一寫，並痛批韓國瑜已經是天下雜誌認證、全國做得最爛的縣市首長，不只如此，已超過六成多市民不信任韓國瑜。

尹立質疑，韓國瑜不是講發大財嗎?但高雄1到6月營業稅的收入又是「全國第一」，怎麼個全國第一?是短收全國第一、少收10多億元，愛河每天都變色，所有市政荒腔走板，連年輕人最喜歡的大港開唱也沒有了。

尹立嗆韓國瑜還有臉坐在這個位子上，我們眷村人（尹立是眷村二代）的臉都被你丟光了，怎麼會出現一個像你這樣不守信諾的眷村小孬孬，他呼籲韓國瑜有種、就趕快把位置（高雄市長）辭一辭吧，丟人現眼，TNND的（他奶奶的），恁爸在這邊等你的連署書，趕快寄過來，要不然我親自過去收。

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