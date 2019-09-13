台索邦交是否生變 索羅門內閣21日前決定

2019-09-13 12:38

〔中央社〕索羅門今天就是否與中國建交事宜召開內閣會議，但沒有做出結論。總理府指出，17日將繼續開會，盼21日前做出決定。

索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）今天召集內閣及民主進步執政聯盟（DCGA）的黨團成員召開會議，聽取跨黨派小組有關索國對台邦交是否轉向中國的評估報告。

多名與會成員會後告訴中央社記者，今天只有聽取跨黨派小組領導人傅圭（John Moffat Fugui）的簡報，報告內容還在複印中，因此沒有就報告進行討論。

總理府新聞秘書艾葛宜（Alex Akwai）也說，今天沒有討論內容，17日將再度開會，「我們希望下週前能做出決定」。

近日在台灣訪問的外交部長馬內列（Jeremiah Manele）沒有出席今天的內閣會議，他預計明天返抵索羅門。艾葛宜指出，17日的會議將聽取馬內列的報告以及總理府的報告，預期國會外交委員會也會提出建議。

蘇嘉瓦瑞4月上任後，將檢討對台邦交列為百日行動計畫的一部分，組成跨黨派小組拜訪萬那杜、斐濟、巴布亞紐幾內亞、薩摩亞、東加等中國在太平洋的友邦、也訪問中國，以了解與中國建交的利弊。

跨黨派小組的報告建議總理府，在9月中前，趕在中國慶祝10月1日建國70週年前與中國建交。

報告建議索羅門與中國建交，在9月中前簽建交公報，對中關係正常化，終止與中華民國的關係，以符合「一個中國政策／原則」，中國與索羅門互設大使館。

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