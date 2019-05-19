外交恐生變？ 索羅門頭版︰議員施壓要求與中國建交

2019-05-19 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕台灣外交處境岌岌可危，先前台灣南太平洋友邦索羅門的總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）表示考慮中斷與台灣的關係，改與中國建交，不過外交部長吳釗燮回應對索國有信心，但卻有駐索國記者發出推特，貼出索國媒體的報紙頭版，上頭指出「有2位國會議員要求蘇嘉瓦瑞要在6個月內和中國建交」。

澳洲廣播電台駐索羅門群島的記者埃文（Evan Wasuka）日前拍下索國媒體的頭版，頭版標題以「PM CAUTIONED（總理注意）」，文章表示有2名國會議員要求蘇嘉瓦瑞在6個月內和中國建交，若不這麼做，2名議員則會對蘇嘉瓦瑞投下不信任票，埃文對此評論道：「這是個有趣的時間點。」

據《澳大利亞人報》，蘇嘉瓦瑞曾表示有在考慮要改變和台灣之間的外交關係，他表示透過外交關係的轉變，可讓索國獲益，更曾說道「目前狀態不變，但此關係有可能有不同發展」、「我們發展外交關係的原則，必須考量能從這段關係間獲得何種利益？」等語，兩國之間的外交關係恐仍有變數。

Interesting times in Honiara where @SolomonStarNews is reporting that MPs from two biggest provinces are giving the PM 6 months to switch diplomatic ties to China... pic.twitter.com/Flnll4iH0H — Evan Wasuka （@WasukaEvan） May 17, 2019

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法