外交恐生變？ 索羅門頭版︰議員施壓要求與中國建交

2019-05-19 16:49

〔即時新聞/綜合報導〕台灣外交處境岌岌可危,先前台灣南太平洋友邦索羅門的總理蘇嘉瓦瑞(Manasseh Sogavare)表示考慮中斷與台灣的關係,改與中國建交,不過外交部長吳釗燮回應對索國有信心,但卻有駐索國記者發出推特,貼出索國媒體的報紙頭版,上頭指出「有2位國會議員要求蘇嘉瓦瑞要在6個月內和中國建交」。

澳洲廣播電台駐索羅門群島的記者埃文(Evan Wasuka)日前拍下索國媒體的頭版,頭版標題以「PM CAUTIONED(總理注意)」,文章表示有2名國會議員要求蘇嘉瓦瑞在6個月內和中國建交,若不這麼做,2名議員則會對蘇嘉瓦瑞投下不信任票,埃文對此評論道:「這是個有趣的時間點。」

據《澳大利亞人報》,蘇嘉瓦瑞曾表示有在考慮要改變和台灣之間的外交關係,他表示透過外交關係的轉變,可讓索國獲益,更曾說道「目前狀態不變,但此關係有可能有不同發展」、「我們發展外交關係的原則,必須考量能從這段關係間獲得何種利益?」等語,兩國之間的外交關係恐仍有變數。

Interesting times in Honiara where @SolomonStarNews is reporting that MPs from two biggest provinces are giving the PM 6 months to switch diplomatic ties to China... pic.twitter.com/Flnll4iH0H