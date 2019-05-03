台索邦交穩固？ 索羅門駐台大使：政府尚未做任何決定

2019-05-03 18:09

〔記者彭琬馨／台北報導〕我國友邦索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）近日受訪時表示，新政府正重新考慮與台灣間的外交關係，台索邦交是否穩固引發關注。對此，索羅門駐台大使王哲夫（Joseph Waleanisia）今天下午受訪時說，就目前來說，政府立場是與台灣外交關係維持不變，除非政府做了任何新政策的決定；媒體追問，雙邊關係是否持續？王哲夫僅說，政府目前尚未做任何決定。

澳洲媒體引述索羅門總理蘇嘉瓦瑞接受索國媒體訪問的內容指出，「雖然目前狀態不變，但此關係有可能有不同發展」、「我們發展外交關係的原則，必須考量能從這段關係間獲得何種利益？」

索國駐台大使王哲夫今天下午出席「立法院與駐臺使節五人制足球友誼賽」時受訪表示，索國總理已對外表達政府立場，也就是當新政府上台時，會檢討、整理現有政策，這也包含各種對外關係，這是索國政府向來的立場。王哲夫說，在新政府對外宣布任何決定前，現況就會持續，索國政府在此刻對台立場穩定且持續，沒有改變任何政策的意願。

媒體詢問，索國政府似乎與中國有許多溝通與接觸？王哲夫說，那是外面發生的事情，「外部溝通與政府內部在進行的事無關」；面對媒體持續追問，台索雙邊關係是否不會有任何改變？王哲夫僅說，政府尚未做任何決定。

總統蔡英文昨天受訪時說，整個情況都有所掌握，這段期間以來，中國對台灣的打壓確實是不斷且力道越來越大，政府會盡最大力量跟友邦一起努力來穩固台灣的外交。

外交部昨天對此表示，台索關係穩健成長，包括索國主辦2023年太平洋運動會的運動場館將由台灣廠商承攬興建；另外，農業、醫衛、台灣獎學金、潔淨能源等各項福國利民的合作計畫也都順利執行中。駐館將持續與索國各界積極交往，多方爭取友台情誼，以深化台索邦誼。

台灣在太平洋共有6個友邦，包含索羅門群島、吉里巴斯、帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯、諾魯。

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