韓國瑜明挑戰台中鐵人行程 快閃21間廟宇

2019-09-13 08:17

〔記者張軒哲／台中報導〕高雄市長韓國瑜假日拚總統大選，明天預定到台中市參拜21間廟宇，行程排定從上午8時30分參拜南屯萬和宮，晚間7點59分參拜大甲鎮瀾宮結束，每間廟停留不到半小時，由於台中山海屯地區幅員遼闊，旋風式行程引起議論，除了考驗韓國瑜體力，外界也質疑行程恐嚴重延誤。藍營議員李榮鴻表示，這麼密集排法，一定會遲到，但還是要來，展現重視基層的誠意。

韓國瑜原本排定兩次至台中參拜廟宇行程，因颱風攪局取消，支持者盼到第三次將成行。依照行程，明上午8點30分參拜南屯萬和宮、8點40分參拜南屯文昌宮廟、9點07參拜西屯福壽宮、09點35分參拜北屯紫微宮、10點06分參拜北區明德宮天聖堂、10點36 分參拜中區順天宮輔順將軍廟、11點39分參拜南區醒修宮、12點08分參拜大里福興宮、13點09分參拜太平聖和宮、13點56分參拜潭子潭水亭觀音廟、14點33分參拜神岡區社口萬興宮、15點06分參拜豐原慈濟宮、15點49分參拜東勢東聖宮、16點53分參拜大肚瑞安宮、17點21分參拜龍井新庄永順宮、17點55分參拜沙鹿玉皇殿、沙鹿保安宮、沙鹿朝興宮、18點45分參拜梧棲浩天宮、19點21分參拜清水紫雲巖、19點59分參拜大甲鎮瀾宮。

由於台中市區與山海屯各地距離不短，「沾醬油」旋風式行程也備受質疑，時間一定會大延誤，但也有支持者認為，韓國瑜一天連拜21間廟PM2.5吸飽吸滿，也展現十足誠意。

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