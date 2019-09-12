中正紀念堂屋瓦將由藍轉綠？查核中心證實是假的！

2019-09-12 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕中正紀念堂近期被傳藍瓦屋頂將置換為綠色，此工程是由政府耗資4117萬元進行，台灣事實查核中心（TFC）對此指出，此訊息經查證後證實是假消息，該處自2018年施行更新工程，並未包括更換屋瓦顏色。

台灣事實查核中心表示，「電子政府採購網」記載關於國立中正紀念堂的工程決標案，公告時間是2017年12月11日，案名為「中正紀念堂迴廊屋頂琉璃瓦更新工程」，經查核中心在10日上午派員實地訪查，發現中正紀念堂迴廊和公廁正在分區進行更新工程。

台灣事實查核中心指出，施工完畢的六號公廁屋瓦是綠色，靠信義路的迴廊屋瓦為藍色，曾李乾朗勘驗施工品質的台灣藝術大學古蹟藝術修護學系教授李乾朗對此說明，中正紀念堂共有3種顏色的琉璃瓦，主堂體和迴廊是藍色，公廁是綠色，兩廳院是金黃色，是建築師楊卓成在30多年前的原設計，因此傳言並不屬實。

至於中正紀念堂有無更新必要性，台灣事實查核中心提到，管理處設有公告表明「迴廊與角亭屋頂琉璃瓦興建至今已37年餘，迄今尚未進行更新，因日久風吹、日曬、雨淋等天候因素，其琉璃瓦及勾縫已有劣化、龜裂、損壞及掉落之虞，影響遊客安全及景觀甚鉅，必須進行全面更新。」

台灣事實查核中心臉書全文

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