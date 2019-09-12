韓國瑜陣營揚言提告「韓黑」網友 批媒體以訛傳訛

2019-09-12 10:17

〔記者施曉光／台北報導〕為了反擊「韓黑」聲量，國民黨總統參選人韓國瑜陣營今天上午在黨中央召開「你越黑，我越挺」記者會，除了呼籲網友不要轉傳黑韓不實訊息，否則據證提告，並譴責有些媒體擴大錯誤資訊，不斷擴大，以訛傳訛、居心叵測的新聞操作方式傷害韓國瑜，要求媒體應秉持新聞客觀公正的立場。

此外，韓陣營也將矛頭指向廣播電視業務主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）。韓國瑜競選辦公室策略小組謝國樑指出，NCC過去處罰電視台一罰就高達百萬元，他要請問這些NCC的官員，這些媒體扭曲事實的黑韓報導，究竟該如何處理？是視而不見，還是會高舉輕放？韓陣營的法律小組將蒐集相關資料呈交NCC依法處理。

謝國樑舉例指出，高雄市政府日前因應颱風發展，調整防颱應變中心的開設等級，從二級調整為三級，韓國瑜才離開高雄市，媒體卻刻意做文字操弄，讓不清楚二級、三級開設差別的民眾，以為三級比二級多一級，但事實上二級變三級是調降，媒體這種文字操弄手法，對得起媒體報導的良心嗎？

謝國樑再舉例指出，高雄市政府好心告訴公務員，依法不能參加連署罷免案的提議，而不是不准公務員在罷免案提議成立後參加連署，這是法律的明文規定，許多媒體卻讓民眾誤認為高雄市政府強壓公務員不能參與連署，「我們就看NCC下一步要如何處理」。

台北市議員戴錫欽則指出，媒體過去在下標時，有時候會用問號來規避責任，但現在經常連問號都不見了，報導變成類似黑函，這種遊走法律邊緣的作法，已經嚴重違反新聞專業，像行政院副院長陳其邁曾經到高雄市與韓國瑜一起視察登革熱狀況，很多媒體扭曲韓、陳對話內容，不斷傳播韓國瑜竟連登革熱爆發的原因都不知道，不斷擴大錯誤資訊，以訛傳訛、居心叵測的新聞操作方式，呼籲媒體要秉持新聞客觀公正。

他並以8日韓國瑜新北市造勢晚會活動發聲民眾噓馬下台風波為例，質疑媒體以錯誤資訊、標題，誤導外界視聽，導致挺馬、韓粉對立衝突。

台北市議員應曉薇則指出，韓國瑜參加10日台北市黨部主辦的晚活動致詞時，引用當年連勝文、丁守中參選台北市長為例，呼籲藍軍要團結，內容從頭到尾都是事實，現場民眾也都認同，沒想到一場成功的活動，卻被媒體報導成韓國瑜辱罵丁守中，「這就是媒體標題殺人、媒體挑撥離間。」

韓國瑜北辦主任鄭世維則呼籲，對於許多黑韓的不實網路資訊內容，網友千萬不要亂傳，韓陣營都會搜證，如果對選情有負面影響，逾越法律分際，該陣營一定會提訴訟以捍衛權益。

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