鄉政顧問隻身可顛覆中國？陳亞麟：不檢討自己的國安系統？

2019-09-11 22:29

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居赴港後失蹤，中國國台辦今天終於承認是以「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」的名義，羅織拘捕李孟居，枋寮鄉長陳亞麟聞訊是直說太小題大作，更納悶指出，若中國會被一個殷實商人顛覆，更該檢討的不是中國自己的國安系統嗎？

本報日前率先披露本起中國蔑視人權的事件，由於李孟居經營光學公司，時常往返各國經商，8月18日赴港，19日赴中，但20日後就音訊全無，當時陳亞麟就相當擔心李孟居「被失蹤」，但直到今天才有了下落。

有了下落卻出現更多疑惑，今天媒體提問國台辦發言人馬曉光此問題，馬曉光瞥了稿紙才發言，且不過三言兩語，僅以「日前赴港旅遊後失聯的屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居，因為『涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動』，已被依法審查」等語後以「謝謝」結束這個提問，行徑與同場嗆「台獨港獨合流」的態度大相逕庭，顯見中國官方對此人權事件都感相當棘手。

「說了等於沒說。」陳亞麟指出，現在全民關注的是李孟居的人身安全、是否遭到刑求、家屬聯繫等基本人權以及中國拘捕的理由、事證，而不是直接替他戴上一頂「國安牌」大帽。

陳亞麟表示，李孟居只是平凡人，被硬扣上「違反國家安全或顛覆國家」等帽子，是「太看得起他了」，因為李孟居就是到香港旅遊再赴中國經商，中國此舉不僅不專業，若只是殷實商人隻身就能顛覆中國，納悶這該檢討的「不是中國國安體系嗎」？

陳亞麟強調，任意地逮捕台灣人民，不僅不會得到更多認同，更可能引起兩岸人民不安，我們希望中國政府不應該用莫須有的罪名羅織罪刑，也呼籲國際社會都應該介入關心。

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