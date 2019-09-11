議員要求聲援李孟居 柯文哲：中共當局應立刻公布犯罪事實

2019-09-11 18:37

〔記者楊心慧／台北報導〕枋寮鄉政顧問李孟居赴港旅遊赴中經商失聯至今日已23天，中國官方今坦承捉走李孟居，台北市議員苗博雅今在議會問到柯文哲此事，指李孟居是柯的支持者，今年柯文哲赴中南部時李孟居也在旁，柯是否願意公開聲援李孟居，呼籲中國不要破壞人權？柯文哲則說：「釋放我不能這樣講，但中共當局應立刻公布李孟居的犯罪事實」

國台辦今證實李孟居因涉嫌危害國安已被依法審查，總統府對此也表達高度關切，要求陸委會等單位全力向中方交涉，投入必要協助。

苗博雅表示，中國拘捕李孟居，目前受到什麼樣的待遇都不清不楚，「李孟居也是您的支持者，您今年參加大甲媽祖遶境，也有留下和他的合影，他支持您做好台北市政、支持您的心情應是無庸置疑，想請教市長作為台灣具指標的政治人物，是民眾黨黨主席，又是市長是否要在議會殿堂公開聲援支持者李孟居？」

柯文哲表示，我想這個是這樣的啦，應該比照歐美的標準，要公布理由，中國若要進入國際社會，應該要這樣做。

苗博雅追問，所以是否願意在這邊呼籲中共當局，盡快釋放李明哲、李孟居，並呼籲中國不能隨便把人羅織入罪、作政治綁架的行徑？

柯文哲說，釋放我不能這樣講，但中共當局應立刻公布李孟居的犯罪事實，並給予家屬探望的權利。柯文哲表示，中國如果要進入國際社會，歐美是這些國家的標準。

苗博雅追問，中共是否應公布關李孟居的地點？柯文哲表示，應該的。

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