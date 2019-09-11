李孟居「反送中」遭中國逮捕 陸委會籲對岸完整說明

2019-09-11 12:41

〔記者鍾麗華／台北報導〕屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居入境中國後失聯，中國國台辦今天證實，李孟居因涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動，已被依法審查。對此，陸委會副主委邱垂正表示，陸方應即刻就李孟居目前遭限制人身自由的關押地點、其所涉嫌違反的法令，以及限制人身自由之時間等事項進行完整說明。

李孟居8月18日赴港，原定20日返台，27日再轉赴印尼日惹地區，與枋寮鄉長陳亞麟會面並一同參與國際會議，但最後通聯停在20日，當時他人在中國深圳，接著音訊全無。

根據李孟居傳給友人的照片顯示，李孟居18日到香港出遊，晚上到「反送中」現場，並拍照留念，20日的手機影像有解放軍裝甲車、軍用卡車的照片，無法確認是分享或自攝，親友擔憂就是這些照片遭中國羅織罪名，並尋求陸委會的協助。

陸委會日前透過海基會與兩岸共打協議等相關管道向中方詢問李孟居下落，海基會更兩度發函給對岸的海協會，但至今未回覆，僅國台辦今天例行記者會上證實。

邱垂正表示，陸方應即刻就李孟居目前遭限制人身自由的關押地點、其所涉嫌違反之法令，以及限制人身自由之時間等事項進行完整說明，並應依據「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」規定，向我方與家屬進行通報，同時也應儘速安排家屬赴陸進行探視、同意律師會見，以保障其應有之司法權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法