「北漂媽媽」再痛批韓失言 韓粉崩潰：妳安靜就好！

2019-09-08 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近日失言風波不斷，日前他一席「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」言論，引來歧視爭議，讓過去挺韓的「北漂媽媽」潘金英在臉書上痛批韓國瑜歧視，不停被韓粉攻擊的她這次又惹惱韓粉，讓韓粉崩潰灌爆「妳就安靜別出來酸了」！

韓國瑜日前「進來一堆雞」言論惹議，他也親上火線開直播解釋，「海關第一線人員說人力超級不夠，有時整班飛機，懷疑一半的人是來台灣幹什麼？怎麼調查清楚？懷疑進台灣的目的，尤其最近抓到很多來台灣賣淫的，還有非法打工的。」不過不少民眾反而認為是越描越黑。

潘金英就是其中之一，她近日在臉書上痛批韓國瑜，先是大酸「眼可以裝瞎，但心沒法裝盲！韓市長海關，移民局搞不清楚！其實這也還好吧！（裝瞎）」並認為韓國瑜事後解釋有「歧視勞動者（移工）、歧視女性，以及物化女性、汚辱外來女性的嫌疑」。

潘金英說，自己看到很多女性移工、外配，安分守己的經營特色小吃以及工作，而不論男性移工或女性移工，都為了養家糊口，任勞任怨地奔波流浪他國，潘金英反問「難道我們對這些人都不能給予他們尊重與同理心嗎？」並痛批「我已經盡量在裝瞎了，可是太離譜，我裝不下去了！」

沒想到此番直接的言論再度引發韓粉不滿，崩潰灌爆留言「妳怎麼黑，就是堅定支持韓國喻」、「如果不挺就算了，無需再多說」、「有必要嗎？韓市長有不認真嗎？韓市長不選總統，市長政見能兌現嗎？」、「我一直在思考潘女士怎麼會說變就變呢？人心不應該那麼容易變的呀！」、「你就安靜不必出來酸了。唯一堅定韓國瑜」、「妳不是裝瞎，妳只是愛睜眼說瞎話啦！」。

「北漂媽媽」潘金英臉書全文

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