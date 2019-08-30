北漂媽媽倒戈批韓國瑜！ 嗆韓粉「嘴巴殺人」適可而止

2019-08-30 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕過去力挺高雄市長韓國瑜的「北漂媽媽」潘金英，日前在節目上批評，「北漂孩子沒回高雄，韓國瑜自己卻也要北漂選總統」，此話一出遭韓粉灌爆臉書。對此，潘金英怒批「嘴巴殺人」的韓粉，強調面對抹黑不會再忍了，更要這些人適可而止就好。

潘金英日前在節目《關鍵時刻》中大嘆：「我們北漂的小孩子回來了嗎？有嗎？然後我們北漂的小孩子沒回來，結果總統參選人他要北漂了」；潘金英更批，韓國瑜在高雄人身陷颱風之苦時，竟然按照原定計畫跑到外縣市進行總統造勢，讓她相當失望，未料相關言論惹得韓粉不開心，湧入其臉書留言謾罵。

對於韓粉出征到她臉書留言謾罵，潘金英今（30）日在臉書表示，「都發大財了！還要用嘴巴殺人嗎！道不同不相為謀！志不同不相為友！現在是民主國家？還是帝制朝代？奸臣？忠臣？烈女！總統頒發貞節牌坊嗎？我聽懂了！繼續支持韓市長就是忠臣，烈女！是嗎？」

潘金英說，自己在7月前都還是支持韓國瑜選總統，但韓後來卻走鐘了，強調自己不是政治人物，只想忠於自己、有事說事，也沒有靠韓國瑜謀任何福利，挺韓國瑜當市長無所求，也沒有後悔。

她不滿地說，「如果你們那幾個靠韓國瑜謀利的人，再繼續扭曲，毁滅，抹黑，散播不實言語煽動攻擊本人！那就要抱歉了！一次又一次！我不再忍了，我不會用説的，我會用做的！」要這些韓粉做人厚道點，都發大財了，還要用嘴殺人嗎？呼籲他們適可而止就好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法