違建農舍賣給「神秘買家」 董念台祭狠招預言李佳芬下一步

2019-08-29 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜與妻子李佳芬在雲林的農舍爆發違建爭議，28日召開記者會稱22日已過戶轉售他人，遭外界認為沒真正解決農舍問題；住在屏東縣的神秘買家陳小姐受訪稱，只用八百多萬元就買下農舍，價格非常划算。對此，討債達人董念台預言，李佳芬接下來可能會上演「緊張、刺激加可能的哭戲」！

董念台在臉書以「農舍韓劇？下集很有看頭！」為題發文，直言農舍上集已播完，只看到雲林縣政府配合演出得很好，除了男主角（指韓國瑜）只演個事不關己無辜者外，就只看到女主角（指李佳芬）的「內心戲」，還預言「下集可就是緊張、刺激加可能的哭戲！」

董念台先瞄準這位神秘的「屏東陳小姐」身分，「她設籍高雄市，只要屋主至戶政機關除籍，即是戶籍登記在戶政事務所，亦可說是失蹤人口，等於立刻可以讓陳小姐身分曝光！第二，陳小姐付款給李佳芬的方式，是支票？匯款？還是現金？無論是那一種，總要存在李佳芬戶頭，不知，李的戶頭可有『紀錄』？陳小姐是韓國瑜的『鑽石粉』嗎？還是某大廠商之人頭？是家臣安排的人頭？是『政治投資客』？還是腦袋裡裝滿水的傻蛋？」

董念台也建議，內政部應該思考三件事，「豈可接受非產權持有人之訴願？」、「若敢接受？豈不是亂了行政秩序？」、「不接的話？又是打壓韓家的好藉口？」

他也批雲林縣政府，技巧地用「國家機器」暗助李佳芬，日後雲林農舍違建，都可以此例合法化，如內政部將請願案退回訴願者，下一個被轟的就是縣長張麗善，屆時就可以看到「患難顯真情」？

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