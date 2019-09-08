韓國瑜新北造勢 與基層便當會、拜廟「踩郭董地盤」
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2019-09-08 11:39

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨總統提名人韓國瑜今天將在新北市舉行首場造勢活動，中午先與各區立委提名人拍照、舉行便當會，下午一連拜完5間廟後，前往晚會地點二重疏洪道，最受矚目的是韓國瑜將直搗鴻海集團創辦人郭台銘的「起家廟」板橋慈惠宮，「踩地盤」與「拔樁」意味濃厚。

根據行程規劃，韓國瑜預計12點抵達國民黨新北市黨部，與各區立委提名人合拍競選照片，並與國民黨市議員、各區競選總部主委以及婦女會等組織幹部舉行便當會，聆聽基層意見，結束後安排媒體聯訪。

下午2點，韓國瑜將從市黨部出發前往板橋慈惠宮參拜，接著3點抵達蘆洲湧蓮寺、蘆洲大眾爺廟與蘆洲保和宮，預計4點到三重先嗇宮，結束後安排媒體聯訪，傍晚5點前往二重疏洪道水漾公園參加造勢活動。

板橋慈惠宮是郭台銘的「起家廟」，郭台銘宣布角逐國民黨總統初選時，曾到慈惠宮向媽祖祈求庇佑；此外，擔任湧蓮寺主任委員的前國民黨中評委陳宏昌，日前公開批評韓國瑜「整天打麻將、吃喝玩樂又抱女人」，遭開除黨籍，今天下午與廟方的互動備受關注，但據了解，陳宏昌目前出國，不會出面接待。

另外，三重先嗇宮的主任委員是國民黨新北市黨部主委李乾龍，今年7月總統蔡英文也曾率立委余天等人參拜。

  • 國民黨總統提名人韓國瑜今天中午與基層民代舉行便當會。（資料照）

    國民黨總統提名人韓國瑜今天中午與基層民代舉行便當會。（資料照）

  • 國民黨總統提名人韓國瑜今天中午將與新北市各區立委提名人拍合照，並與基層民代舉行便當會。（記者賴筱桐攝）

    國民黨總統提名人韓國瑜今天中午將與新北市各區立委提名人拍合照，並與基層民代舉行便當會。（記者賴筱桐攝）

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