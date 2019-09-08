韓國瑜新北造勢 與基層便當會、拜廟「踩郭董地盤」

2019-09-08 11:39

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨總統提名人韓國瑜今天將在新北市舉行首場造勢活動，中午先與各區立委提名人拍照、舉行便當會，下午一連拜完5間廟後，前往晚會地點二重疏洪道，最受矚目的是韓國瑜將直搗鴻海集團創辦人郭台銘的「起家廟」板橋慈惠宮，「踩地盤」與「拔樁」意味濃厚。

根據行程規劃，韓國瑜預計12點抵達國民黨新北市黨部，與各區立委提名人合拍競選照片，並與國民黨市議員、各區競選總部主委以及婦女會等組織幹部舉行便當會，聆聽基層意見，結束後安排媒體聯訪。

下午2點，韓國瑜將從市黨部出發前往板橋慈惠宮參拜，接著3點抵達蘆洲湧蓮寺、蘆洲大眾爺廟與蘆洲保和宮，預計4點到三重先嗇宮，結束後安排媒體聯訪，傍晚5點前往二重疏洪道水漾公園參加造勢活動。

板橋慈惠宮是郭台銘的「起家廟」，郭台銘宣布角逐國民黨總統初選時，曾到慈惠宮向媽祖祈求庇佑；此外，擔任湧蓮寺主任委員的前國民黨中評委陳宏昌，日前公開批評韓國瑜「整天打麻將、吃喝玩樂又抱女人」，遭開除黨籍，今天下午與廟方的互動備受關注，但據了解，陳宏昌目前出國，不會出面接待。

另外，三重先嗇宮的主任委員是國民黨新北市黨部主委李乾龍，今年7月總統蔡英文也曾率立委余天等人參拜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法