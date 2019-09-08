「一人救全黨」 扭轉民進黨選情！ 黃創夏：厲害了韓國瑜

2019-09-08 00:38

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近日民調不斷下滑，在綠黨、《品觀點》及《TVBS》所公布的民調中，都落後給總統蔡英文，最多更落後13.8個百分點，已有逐漸被拉開的趨勢。對此，資深媒體人黃創夏諷刺，韓國瑜「一人救全黨」扭轉民進黨與蔡英文的選情，「只能說，厲害了韓國瑜……」。

國民黨7月15日公布總統初選平均對比民調，在台北市長柯文哲參選的「三腳督」情況下，韓國瑜的支持率高達47.7％，蔡英文只有15.8％，柯文哲則為18.0％。當時國民黨強調，綠軍表態率低，相對灌票的效果也不大。

沒想到韓國瑜在初選勝出後，民調非但沒有像初選那麼高，反而因為接連被爆料私生活爭議，加上不斷自爆，讓聲勢不斷下滑，在近期公布的民調更是落後蔡英文越來越多，導致「換瑜」傳聞四起。

對此，黃創夏在臉書諷刺，2020「一人救全黨 Part 2」，他寫道，想到年初大家還因執政黨聲勢低迷在爭論蔡英文和民進黨在「加護病房」還是「安寧病房」？沒想到現在卻整個反過來，這讓黃創夏忍不住直呼，「只能說，厲害了韓國瑜」。

蔡英文上個月表示，她與總統初選落敗的前行政院長賴清德之間的溝通沒有問題，民進黨一定會團結。公開表態力挺民進黨總統大選蔡賴配的獨派大老辜寬敏也強調，蔡英文與賴清德一定會搭配參選，這只是時間問題，要再等一、兩個月。

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