發文打臉韓市長 引發網友關注 逾萬留言湧入 日學者關臉書

2019-09-08

〔記者葛祐豪、黃佳琳、蔡政珉、張軒哲／綜合報導〕高雄市長韓國瑜稱「等日本人等了廿五分鐘」，被日本學者松田康博在臉書發文打臉，有大批韓粉到松田的臉書留言謾罵，也有網友代表台灣向他道歉，截至昨天傍晚，至少有一萬六千多則留言，不料至下午約六點，有網友發現松田的臉書已經關版。

日本東京大學兩岸關係研究小組前天拜訪韓國瑜，因市府臨時變更地點而晚到，韓國瑜卻說「等日本人等了廿五分鐘」、「沒關係啊，我們要多多體諒貴賓」、「我完全不介意」，引發松田康博不滿，在臉書以中文澄清整個過程，打臉韓國瑜，並直言「難以理解韓市長及他的團隊的這樣作風」。

有網友代為道歉 有韓粉抨擊謾罵

高市議員因而抨擊韓國瑜「丟臉丟到國際」，松田的臉書也有大批台灣網友留言，指「身為台灣人，對此事深感慚愧」，但也有韓粉留言抨擊「中間聯繫人已出面承認是他自己沒聯繫好，別把黑鍋扣在韓國瑜身上」；還有韓粉說，日本團隊也有可能是遇到事情而耽擱了，不要藉此黑韓；韓粉、非韓粉在松田的臉書打筆仗，昨天傍晚已有一萬六千多則留言。

不過網友昨晚發現，松田康博的臉書竟然消失，實際點進去前天發的澄清文連結，也顯示「很抱歉，目前無法提供此內容」；網友認為可能是被韓粉留言鬧到關版，或遭韓粉檢舉。

新聞局長在會前笑︰這次是日本人遲到

另外，韓國瑜前天失言之前，高市新聞局長王淺秋就已對著媒體笑稱：「這次是日本人遲到喔！」昨也在PTT及臉書引發議論。

事後，王淺秋解釋，她第一時間接到訊息，的確是日本學者晚到要等待，後來才知道是因為聯繫問題去錯地點，訪賓是「準時」去了其他地方，造成拜會延遲；韓國瑜也一再向日本學者致歉，希望爭議能就此打住。

對於這起風波，蔡英文總統昨受訪時說，接待外國賓客需要格外謹慎，畢竟外賓來台是多了解台灣事務，應該謹慎並合乎國際禮儀。

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