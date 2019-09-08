躲韓國瑜越夜跑越遠？ 侯友宜：台灣總要有人好好做事

2019-09-08 11:32

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天下午在新北市二重疏洪道幸福水漾公園，舉辦首場自辦大型造勢，但新北市長侯友宜以拚市政為由表態不出席。而韓國瑜將演唱茄子蛋的《浪子回頭》，「韓粉」解讀向侯友宜喊話「回頭」，侯友宜今天出席活動時，表示他還是把400萬市民希望他做的事情做好，「台灣總是要有人好好做事」，獲得市民肯定後，談支持誰才有意義。

侯友宜今天上午出席市民廣場活動時，媒體詢問，韓國瑜也快抵達板橋，兩人是否見面？侯友宜說，假日他有很多行程，包括公開和不公開，平均有7、8個行程，結束板橋的活動後，接著到坪林宣傳輕旅行，接著為捷運施工人員打氣，接著到新店溪州部落、晚間至瑞芳視察夜間點燈以及黃金博物館夜間開放行程。

對於外界質疑行程刻意安排，越夜跑得越遠，營造趕不回來的狀況，侯友宜回應，市民都很期待能面對面和市長談市政建設的問題，包括議員、立委，這樣的工作態度會讓新北市更好，況且離選舉還有段時間，應把心靜下來好好做事。

外傳韓國瑜婉拒國民黨組織動員出席今天晚上的新北市造勢，媒體詢問，因為前任和現任新北市長都不願意出席，要自己來證明實力？侯友宜則未正面回應，仍重申，現階段最重要的是打拚新北各項建設。

對於韓國瑜新北聯合競選總部主委一職，是不接，還是仍在考慮？侯友宜則重申拚市政，未正面回應。

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