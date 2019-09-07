點燃女人戰爭！李婉鈺化身「驚奇隊長」宣布參選

2019-09-07 12:00

〔記者蔡亞樺／台北報導〕備戰2020立委選舉，台北市第一選區（士林北投）現任民進黨立委吳思瑤尋求連任，國民黨則推出現任北市議員汪志冰，「學姊」、北市府副發言人黃瀞瑩被要求參選可能性也極高，去年選舉失利的前新北市議員李婉鈺今早化身漫威電影「驚奇隊長」，團隊與助理各自打扮成復仇者聯盟的角色，正式宣布參選，代表點燃這場女人戰爭。

對於復仇式的參選，李婉鈺笑說，她就是來復仇的、為北投復仇，北投人被當成台北次等公民，好像是住在台北的鄉下，而她也是藍綠惡鬥的犧牲者，不僅為她自己復仇，也為藍綠惡鬥氛圍下被犧牲的民眾復仇，她不分藍綠、沒有選票考量，不論得票多寡與否，她都會繼續在北投服務大家。

李婉鈺受訪時表示，民主時代什麼人都可以參選，她有9年地方服務的經驗，以及建築、都市計畫的專業，而在地北投人沒有光榮感，她希望帶回北投光榮，她走遍在地大小市場與宮廟，感受到在地人渴求改變的心聲。

媒體詢問李婉鈺與黃瀞瑩兩人在網路聲量高居一、二名，頗有競爭相較意味，對此李婉鈺說，有心為北投努力的人都非常歡迎，她也樂見年輕世代參與公眾事務，每當選舉大家都會說政治不要碰，有些社團還不讓政治人物加入，這是對政治人物一種負面形象，也是悲哀，因此年輕人願投入公共事務，台灣才會進步。

媒體再問是否認為吳思瑤做不好，才參選挑戰？李婉鈺直言，有些人做了三屆議員到立委，但十多年來北投進步卻無感，因此她是應人民要求而來，從她當民代第一天到現在，她與助理的團隊都貼錢在做服務。

李婉鈺抱怨，上次選舉失利她躲在家不願出門，檢討她好像做人失敗，負面新聞不斷被無限上綱放大，她在板橋所做的努力與政績，被新聞的片面形象給遮蓋。

話鋒一轉，她說，在板橋的階段性任務完成，現在看到更需要她的地方，尤其華航私菸案被揭露後，霸佔權力又要私利的人讓許多支持者不滿，因此不約而同勸進她參選，她也接受大家勸說，站出來替大家做事，要打破藍綠惡鬥，讓地方進步。

李婉鈺強調，各行各業與政黨勸進她超乎想像，有民進黨前輩、也有國民黨知識藍經濟藍，也有北投建築與溫泉業者，她每晚在北投跑行程就像考駕照，道路巷弄老舊且殘破，大家也看不到他們選出來地方與中央民意代表，所以才會有她出面。

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