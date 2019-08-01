柯P組黨》李婉鈺將選台北市立委：「他們」是我的伯樂

2019-08-01 21:36

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲組台灣民眾黨，引發連鎖效應，前新北市議員李婉鈺將挑戰台北市第一選區（士林、大同）立委，今晚受訪也表態，「我也是考慮跟他們合作，會有非常大可能性」；她強調「我覺得他們這樣組合（柯文哲、郭台銘）是最強，是我的伯樂，我覺得我也是千里馬」，非常「樂意效勞」，絕不排斥。

台北市第一選區現任民進黨立委為新潮流系吳思瑤，國民黨則提名市議員汪志冰。李婉鈺目前以無黨籍身分在地方跑選舉行程；她酸說，她的參選口號是台語「換新仔潮流」（換新的潮流），要換人、要把潮流換新，不要讓派系在立院、民意機關成為投票部隊；近期中元普渡期間，她將正式宣布參選。

李婉鈺表示，第三勢力不是那麼容易形成，如果有能力形成，非常希望能夠與第三勢力結合，畢竟一個人單打獨鬥很辛苦，她有政治經歷，也有博士專業，但她之前不擅長媒體應對，讓她形象負分，但她一直覺得自己是千里馬，但少了伯樂，如果有一個令他們認同的中心思想力量，讓大家進步，她非常樂意效勞，絕對不排斥。

李婉鈺指出，郭台銘、柯文哲這樣組合是最強，是她的伯樂，她覺得自己也是千里馬，何不合作？大家知道英雄惜英雄，大家會有一個默契，一切都是等一個契機，就像柯跟郭董一樣，甚至王金平也是。

她表示，柯P在台北很多行政正面成績，她秉持正面態度，即使台民黨只有柯P，她也是有考慮跟他們合作，會有非常大可能性。她說，她父親也是醫界大學長、台北醫學院校友會理事長，家族跟醫界關係良好，屬醫藥幫，都要做對的事情，不管什麼樣力量，不是聽從派系、幫派指揮，這樣政黨很樂意合作。

她還酸說，時代力量變成幫派，必須要聽某些大老指揮做是，如果流於這樣形式，等於你沒有人民利益做最大考量。

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