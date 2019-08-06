柯談區域立委人選：童仲彥跟李婉鈺...我們就要想一下

2019-08-06 23:46

〔記者陳璟民／台北報導〕台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今天傍晚接受廣播節目專訪，主持人談到民眾黨區域立委提名，浮上檯面的人選有些是有爭議的，並點名前新北市議員李婉鈺、台北市議員鍾小平；柯回應，鍾小平只是比較活潑一點，沒有什麼爭議太大，「你要說童仲彥（前台北市議員）跟李婉鈺，我們就要想一下」。

柯文哲是接受台北流行廣播電台「POP搶先爆」節目主持人邱明玉專訪時，作以上表示；柯還說，民眾黨會有類似提名審查委員會，不要一開始就把人家當壞人，入黨是一回事，提名是另外一回事。

回溯相關新聞可知，童仲彥在2014年台北市長選舉期間，親柯挺柯不遺餘力，還幫他在萬華區辦跟選民面對面造勢活動；至於李婉鈺過去未聞跟柯有所淵源，柯組黨消息日前曝光後，李婉鈺受訪表示，與柯團隊有聯繫，若柯需要她一起打天下，她願意參加民眾黨，預計中元節左右決定。

邱還指，坊間分析「這些人是國民黨初選沒過，或是綠營失意政客，一線的戰將都被撿走，輪到你的都是失意政客」；對此，柯認為，「不能這樣講」，2014年市長選舉是民進黨沒有人要選才輪到他，大咖的也不來，2018年市長選舉，大家也不想來。

柯文哲表示，「我們對人才的看法，常常是看誰用」，2014年選戰「一半是民進黨的人來幫忙，一半是馬路上找來的」，被嘲笑是流浪漢跟流浪狗組成的部隊，但是還是打贏啊，當然時勢也是有利我們；邱則提醒，柯當時用的人才是民進黨的菁英幕僚，例如林錦昌是前總統陳水扁的重要幕僚。

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