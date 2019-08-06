森77！她「被動」入民眾黨...哭喊：這是妨害名譽！

2019-08-06 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今（6）日在台大醫院國際會議中心舉行「台灣民眾黨」創黨大會，並獲選為黨主席。根據新聞畫面顯示，柯文哲創黨大會的亮點有，柯文哲自己本人，以及柯媽、柯爸等人，另外「黑色島國青年陣線」核心成員賴品妤，更與歌手謝和弦並列在「民眾黨」黨員名冊中。對此，賴品妤激動澄清，自己不是該黨成員，更直言，「這是妨害名譽！」、「這新聞簡直嚇暈我」「要氣到哭暈在辦公室，齁氣氣氣氣」。

太陽花學運核心成員賴品妤今（6日）在臉書發文，激動澄清，自己不是「台灣民眾黨」的成員，更直呼，這簡直是妨害名譽。全文2句話，就有多達108個驚嘆號，留言中更直呼，「這新聞簡直嚇暈我」、「要氣到哭暈在辦公室，齁氣氣氣氣」。

賴品妤而後更新後續時表示，壹電視跟年代記者來訊表示會更正資訊。她更直呼，「嗚嗚嗚，您好我是柯黑，這新聞簡直嚇暈我。」、「不要再冤枉童工了嗚嗚嗚嗚」。

網友也紛紛表示爆笑，直呼「公然侮辱！」、「這是汙衊啊~~~」；有網友改編柯文哲的話來造句，「電視就是這樣播，高不高興隨便你#反串」；不少網友也對謝和弦頗有微詞，「連這個謝和弦都可以放大在第一頁真是太好笑了！ 可見一個像樣的咖都沒有」。

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