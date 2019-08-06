柯P組黨為選總統鋪路？ 謝長廷：未必有利

2019-08-06 23:00

〔駐日特派員林翠儀／東京6日報導〕駐日代表謝長廷6日在接受台媒採訪時，對台北市長柯文哲組「台灣民眾黨」一事表示，組黨會讓力量限縮對於選總統未必有利，不過如果要發展政治勢力，尤其是進軍國會，組黨當然會較有機會，謝長廷表示，柯P會不會參選總統還有待觀察。

謝長廷與柯P頗有交情，柯P也曾多次在公開場合尊稱謝長廷是他「政治的師傅」，不過對於柯P組黨，謝長廷以「無言」回應記者詢問，並表示台灣現在有300多個政黨，接著他又補充表示，事前並不知情，「如果是我的話，真的想要選上總統，就不會組黨」。謝長廷說，因為組黨後會有限縮，看起來似乎更有力量，但實際上就是3分之1或4分之1的力量。

謝長廷認為，柯P如果要選總統保持現狀會比較寬廣，所以是不是要選還不知道，有待觀察。不過如果要發展政治勢力，尤其爭取國會席次，這當然是一個機會，組黨可以爭取不分區，還有政黨補助金等，什麼都有。謝長廷笑著說「柯P的智商比我高，聯考也考得比我多分」。

對於柯P會在明年總統選戰中扮演什麼角色，謝長廷認為柯P有能力拉到藍綠兩陣營的票，那要看他的打法，例如柯P罵綠的讓綠的很生氣，事實上這是在拉藍的票，謝長廷說，這是辯證的問題，要轉很多彎。

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