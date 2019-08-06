柯P組黨》創黨大會人潮冷清 王世堅狂譙：現世報

2019-08-06 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今（6）日在台大醫院國際會議中心舉行創黨大會，並獲選為黨主席。對此，因準確預言柯文哲組黨一事，而被網友喻為「先知」的民進黨議員王世堅直呼，今天看到柯文哲創黨大會人潮稀少、場面冷清，真的是老天有眼、大快人心。王世堅最後更感嘆，柯文哲總算被主流民意看破手腳，以「現世報」三字總結柯文哲的創黨大會。

綜合媒體報導，王世堅表示，柯文哲使用「台灣民眾黨」之名，不犯法但「不正當」。蔣渭水後代、蔣渭水基金會也都出面表示不認同柯文哲。王世堅再痛批，該黨沒有「核心思想」，也能看得出來，黨章、黨綱都是「臨時拼湊」，根本荒誕。而今日創黨大會人潮冷清，甚至昔日柯粉還在場外抗議。

王世堅說，政黨有明確的核心思想，才能凝聚理念契合的人才。即使台灣民眾黨就算允許「雙重黨籍」，這樣的柔性政黨，願意入黨的人卻很少。若政黨的理念能讓民眾認同，就算有要求具名、繳黨費，還是限制黨籍等諸多要求，依然都有人會接受、爭相加入。王世堅再批，柯文哲自己沒中心思想就算了，別以為選民都跟柯文哲一個樣。

王世堅表示，柯文哲常說「從政不難、找回良心而已」，還有從政要「莫忘初衷」。王世堅認為，柯文哲才是最需要找回良心的，但也不用找回初衷，因為柯的初衷就是「騙」。最後再強調，柯文哲可以欺騙世人一時，但無法永久欺騙多數人。人被騙一次是傻子，被騙兩次就是瘋子。

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