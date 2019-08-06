國民黨推韓參選 柯P：吳敦義有問題、韓國瑜得意忘形

台北市長柯文哲6日接受POP RADIO 節目主持人邱明玉專訪，暢談組黨議題。（記者羅沛德攝）

2019-08-06 21:19

〔記者陳璟民／台北報導〕台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲在電台節目專訪，談及明年總統大選「郭柯結盟」議題時，指鴻海集團創辦人郭台銘財產這麼多，如果參選總統，民進黨一定打他是香港前特首「董建華2.0」，他並認為，（國民黨總統參選人、高雄市長）「韓國瑜也是奇怪，真的是得意忘形」，他當台北市長這麼認真，美日中那樣繞，都還沒有準備好（要當總統），「他（韓）真的可以做嗎，這要準備好耶，這不是開玩笑的。」

柯文哲是接受台北流行廣播電台「POP搶先爆」節目主持人邱明玉專訪，作以上表示，柯還說，郭台銘在美、日、中都有龐大資產，他都沒有，這是兩人的不同點，共同點是美日中都可以接受他們。

柯提及，郭台銘財產這麼多，如果參選總統，民進黨一定打他是香港前特首「董建華2.0」，中國要控制香港，第一個特首用的是企業界人士，這是郭要應付的選戰攻擊，選舉是說服人民的過程，該回答的問題，郭要先想好怎樣回答。

主持人提及「你們各有堅持，不當對方的副手啊」，柯則說，「你們都不了解柯文哲，都以為柯文哲很想當是不是？」他認為不是為了當而當，而是「你到底有沒有資格，或你做有沒有對台灣更好」。

柯話鋒跳躍一轉，自問「如果做一個有理智的人類，自己想一下，怎麼做對台灣是最好的」？接著說「老實講現在的局面，國民黨也是很難看，一定是吳敦義有問題，韓國瑜也是奇怪，真的是得意忘形，我當台北市長這麼認真，美日中那樣繞，我都還沒有準備好（要當總統）」；主持人追問，這跟韓國瑜得意忘形有何關係？柯答，他真的可以做嗎，這要準備好耶，這不是開玩笑的。

柯文哲表示，曾聽前總統李登輝說，他當台北市長時，一回家發現時任總統的蔣經國在客廳等他，蔣要李把今天的重大案件一件件報告要怎麼處理，李因而自稱是蔣經國學校最後一個學生；柯說，「當到台北市長都要家教班，這樣教，格局要訓練，不是那麼容易」，他還是那句話，一個是能力，一個是心態，你做（總統）的目的是什麼？

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