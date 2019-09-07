不接受「兩岸一家親」李婉鈺打臉柯P：不加入任何政黨

2019-09-07 11:27

〔記者蔡亞樺／台北報導〕有意投入2020立委選舉人選浮上檯面，，前新北市議員李婉鈺今早以「驚奇隊長」扮相，宣布以無黨籍投入參選台北市第一選區（北投士林）立委，各界關心是否與台北市長柯文哲成立台灣民眾黨合作，李婉鈺表示，她不是一個聽話的人，有些政策例如「兩岸一家親」，她就無法接受，沒有確認雙方的中心思想是一致時候，不會加入任何政黨。

台灣民眾黨上月宣布成立，當時有意角逐北市第一選區立委的李婉鈺表態有意想合作，不過，李婉鈺今早僅有團隊陪同下，在北投市場外宣布以無黨籍參選，身旁沒找來任何政壇大咖或知名人士站台。

李婉鈺接受媒體聯訪時被問到是否有民眾黨聯絡，她說，雙方為了共同目標努力都有溝通，溝通管道沒有問題，無論討論政策或地方建設，例如之前為了士林北投科技園區，二手車業者被迫搬遷，業者向她陳情，她上週到議會與北市府官員開會協調，只要是為了人民好的合作議題，沒什麼政黨考量。

話鋒一轉，李婉鈺指出，她不是一個聽話的人，有些政策例如兩岸一家親沒辦法接受，畢竟她是民進黨出身，她希望尊重台灣人的主權，因此有些論調她不能接受，加入政黨就必須遵從黨意，台灣政黨時常黨意大於民意，她無法接受，「在沒有確認雙方的中心思想是一致時候，我不會加入任何政黨」。

李婉鈺提到，時常在公開場合如雲林同鄉會、醫師聚會，與柯市長見面，但沒私下見過，不過前立法院長王金平與她父親是台南一中同學，鴻海創辦人郭台銘則是她就讀板橋國小的學長，因此她完全沒有任何黨派考量，只要是對的議題就會拜託人跟她合作，若王、郭未來願意幫她站台，她也很歡迎。

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