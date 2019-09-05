國民黨批台灣地位未定論 學者反轟：別用侷限史觀霸凌台人

2019-09-05 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕立法院國民黨團今（5）日召開記者會，針對新課本中「台灣地位未定論」大力砲轟、認為「極度媚日」，並質疑「民進黨是中共代言人」，對此，政大地政系教授徐世榮反轟「請不要再以侷限的中華民國史觀來霸凌台灣人民」！

國民黨團今天召開「新歷史課本數典忘祖，蔡英文選哪國總統？」記者會，其中副書記長林奕華指稱「台灣地位未定論」就是「台獨史觀」，如今進入高中教科書後，中華民國在課本中從1945年、民國34年結束日治後才出現，因此不是完整的中華民國史觀且「非常媚日」。

林奕華質疑，若真的地位未定論，誰能在國際主張台灣是他的？林奕華表示是中共，並批評民進黨才是中共代言人、同路人，並譴責指稱是「錯誤的歷史史觀」。

「台灣的典範史觀」教授徐世榮對台灣地位未定論相當支持，認為這是符合史實、也是現代最具包容性的史觀，徐世榮提到，台灣現在需要可容納不同史觀的「典範（paradigm）史觀」，台灣地位未定論可能就會是這個典範史觀。

徐世榮解釋，台灣地位未定論不是要排除其他不同史觀，反而是包容尊重各種不同史觀，也包括中華民國史觀，徐世榮呼籲國民黨「不要刻意的誤解及扭曲，台灣地位未定論並不是要剔除中華民國史觀、它也並非是台獨史觀或是媚日史觀、它更不是要把台灣送給中共的史觀。」

徐世榮反轟國民黨，「請不要再以侷限的中華民國史觀來霸凌台灣人民，並由此來扼殺台灣人民選擇的權利」他提到民主自決本是台灣人民享有的基本權利，而這是國民黨必須尊重的。

徐世榮最後強調，在民主自由的台灣，國民黨可以用力倡導堅持的中華民國史觀，但是並不代表國民黨有權剝奪台灣人民的選擇權，國民黨目前對於台灣地位未定論的扭曲與污衊，將會「再一次證明你們的威權及獨裁心態」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法