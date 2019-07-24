南一版高中歷史「台灣地位未定論」惹議 國教院：尊重多元觀點

2019-07-24 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕南一版高中歷史課本談及「台灣地位未定論」，引起部分學者質疑。對此，國家教育研究院表示，歷史教育本就是有多元觀點，會尊重出版社的寫法，並建議教師上課時引導學生思辨。

南一版高中歷史課本第一冊第142頁寫道，「《開羅宣言》與《波茨坦宣言》是否真是中華民國統治台灣正當的來源，已得到許多質疑......出現了『台灣地位未定論』的說法」、「日本與中華民國單獨簽訂《中日和約》......有一派認為......日本只宣布放棄台澎，並未說明將主權移交中華民國」。

《中國時報》引述嘉義大學歷史系教授吳昆財說法，《中日和約》是中日雙方的和約，日本放棄的台澎當然是交還給談判的對方，也就是中華民國，「不然難道是交給非洲國家或是外星人？」吳認為教科書出現如此悖論，令人驚愕。

針對學者質疑，《中央社》報導，國教院教科書中心主任楊國揚表示，過去的95、100課綱都有談到相關議題，最新的108課綱也有談及台灣定位，但並沒有明確要求寫「未定」或「已定」。

楊國揚指出，二戰後的台灣定位是重要議題，各版本教科書都有提到，不只是南一版。各版本分別從條約、戰爭法、公報、宣言等脈絡去探討台灣定位，只要是符合歷史事實的撰述，國教院審定時就不會特別去干預。

楊國揚認為，歷史教育本就是有多元觀點，教科書要留給學生討論的空間。日後也會建議教師上課時要多元並陳，引導學生進行探討和思辨。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法